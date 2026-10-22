В деревне 186/7-R в районе Хичивала округа Бахавалнагар в Пакистане 11 членов одной семьи госпитализировали после употребления молока. Семья утверждает, что молоко выдали ученицам государственной начальной школы для девочек в рамках программы обеспечения молоком, сообщает Dawn.

Данные спасателей и полиции

По данным службы Rescue 1122, вечером 20 октября самочувствие семи членов семьи, среди которых были женщины и дети, ухудшилось. Им оказали первую помощь, после чего доставили в больницу.

В то же время в отчете полиции Хичивалы говорится об 11 пострадавших. Правоохранители отметили, что после употребления молока, розданного в школе, состояние членов семьи ухудшилось, а в больницу их привезли в полубессознательном состоянии.

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Позиция семьи и органов образования

Один из пострадавших, Абдул Саттар, заявил в распространяемом в социальных сетях видео, что его дочь принесла молоко из школы. По его словам, вся семья почувствовала ухудшение самочувствия после чая, приготовленного из этого молока. Семья попросила проверить, не было ли оно просроченным или загрязненным.

Представители отдела образования округа Форт-Аббас сообщили, что 132 из 155 учеников школы употребляли молоко по программе и жалоб на ухудшение самочувствия от них не поступало. По их данным, ежедневно молоко в рамках программы получают 119 915 учеников округа, а случаев пищевого отравления до сих пор не фиксировали.

Глава отдела образования доктор Аттаур Рехман заявил, что проверка не выявила проблем с качеством молока. Он также сказал, что на упаковках, которые были у семьи, указана дата годности до 12 января 2027 года. Пострадавшие в то же время утверждают, что представители органов образования или здравоохранения не обращались к ним по поводу тестирования молока.

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