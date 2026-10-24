Исследователи из Института Вейцмана установили, что отключение белка MTCH2, также известного как Mitch, меняет использование энергии клетками: они активнее потребляют жиры, углеводы и аминокислоты. В опытах на клетках человека также зафиксировали повышение клеточного дыхания — процесса получения энергии из питательных веществ с участием кислорода, сообщает ScienceDaily.

Влияние на митохондрии

MTCH2 участвует в слиянии митохондрий — клеточных структур, вырабатывающих энергию. После удаления этого белка митохондриальная сеть фрагментировалась, а клетки начинали расходовать больше топлива для обеспечения собственных энергетических потребностей. Ученые обнаружили, что такие клетки интенсивнее использовали жирные кислоты.

Результаты предыдущих экспериментов на мышах показали, что снижение активности MTCH2 в мышечной ткани повышало расход энергии, выносливость животных и защищало их от ожирения, связанного с рационом. Исследование с участием клеток человека не означает, что такой же эффект уже доказан для человеческого организма.

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Образование жировых клеток

Отдельно команда изучала, как MTCH2 влияет на адипогенез — превращение клеток-предшественников в зрелые жировые клетки. В мышиной клеточной линии без MTCH2 за шесть дней дифференцировались лишь 5–10% клеток, тогда как в контрольной группе этот показатель составлял около 80–90%. В измененных клетках также накапливалось меньше липидных капель.

Работа «MTCH2 controls energy demand and expenditure to fuel anabolism during adipogenesis» была опубликована в The EMBO Journal 3 января 2025 года. Последующее исследование, опубликованное в Nature Communications 3 октября 2025 года, показало, что MTCH2 взаимодействует с ферментом CPT1, который контролирует поступление жирных кислот в митохондрии.

У мышей, у которых MTCH2 удалили именно из жировых клеток, при высокожировом рационе фиксировали меньший набор веса и меньшее накопление жира при одинаковом потреблении пищи. В то же время ученые подчеркивают, что безопасность и эффективность подавления MTCH2 для снижения веса у людей еще не доказаны: белок также участвует в регуляции митохондрий и процессах выживания клеток.

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