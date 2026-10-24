В Берлине, Германия, исполнительный вице-президент Siemens Даниэль Фриш встретился с президентом Пакистана Асифом Али Зардари и заявил о готовности компании усилить поддержку существующей медицинской инфраструктуры страны. Об этом сообщает Dawn со ссылкой на канцелярию президента Пакистана.

Технологические решения для медицины

По данным президентской канцелярии, Фриш рассказал о работе Siemens в Пакистане и отметил улучшение медицинских услуг, которое связал с мерами департамента здравоохранения провинции Синд. Он выразил готовность расширять существующую поддержку с помощью инновационных решений и технологий.

Делегация Siemens также сообщила президенту, что представители компании в ближайшее время посетят Пакистан для подписания меморандумов о взаимопонимании с партнерами в сферах развития профессиональных компетенций и технологий для медицинской отрасли. По словам делегации, технологическое сотрудничество компании охватывает онкологические заболевания, инсульты и другие болезни.

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Позиция президента Пакистана

Зардари призвал активнее внедрять научно обоснованные и технологические решения для улучшения медицинских услуг. Он заявил, что Исламабад высоко ценит промышленную, технологическую и инфраструктурную поддержку Германии, в том числе со стороны медицинского подразделения Siemens.

По информации его офиса, подразделение Siemens в сфере здравоохранения работает в Пакистане десятилетиями и насчитывает более 100 сотрудников в трех крупных городах страны. Президент также призвал компанию расширять деятельность и диверсифицировать инвестиции в различных секторах Пакистана, пообещав институциональную поддержку через Специальный совет по содействию инвестициям.

Встреча состоялась во время трехдневного визита Зардари в Германию. Обе страны готовятся отметить 75-летие установления дипломатических отношений.

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