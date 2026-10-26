Исследование под руководством Мичиганского университета показало, что усиление влажной жары в Нигерии связано с ростом вероятности ранних прерываний беременности и изменениями во времени зачатия. О результатах работы, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, сообщает News-Medical.

Данные о влажной жаре и беременностях

Ученые проанализировали две волны Демографического и медицинского обследования Нигерии, содержавшие сведения о беременностях в 2003–2016 годах. Для оценки совместного воздействия температуры воздуха и влажности они рассчитали показатель температуры влажного термометра по глобусу.

Ежедневные максимальные значения этого показателя для Нигерии за 1983–2016 годы исследователи получили, объединив данные наземных метеостанций и спутниковые наблюдения. Авторы отметили, что в стране мало метеостанций с длительными рядами данных, поэтому спутниковые данные могут улучшить оценку теплового стресса. Высокая влажность затрудняет охлаждение организма и увеличивает риск теплового удара.

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Изменения во времени зачатия

В месяц с высокими значениями температуры влажного термометра по глобусу частота зачатий была примерно на 1,4% ниже среднего уровня — немногим более 15 зачатий на тысячу женщино-месяцев. В следующем месяце она была на 2,3% выше средней, а через два месяца — на 5%. В итоге общая вероятность зачатия возрастала, однако время наступления беременностей менялось.

Такие сдвиги чаще фиксировали среди женщин с более низким уровнем образования и жительниц сельской местности. В северной части Нигерии изменения во времени беременностей были более выраженными, тогда как на юге их влияние было меньшим или имело другое направление.

Авторы предупредили, что использованные опросы не различали искусственные и самопроизвольные прерывания беременности. Исследовательница Нина Брукс отметила, что жара может влиять на оба типа, однако, по ее мнению, физиологическое самопроизвольное прерывание беременности с большей вероятностью связано с тепловым воздействием.

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