在德国柏林，西门子执行副总裁丹尼尔·弗里施会见了巴基斯坦总统阿西夫·阿里·扎尔达里，并表示公司准备加强对该国现有医疗基础设施的支持。《黎明报》报道称，消息援引了巴基斯坦总统办公室。

医疗技术解决方案

据总统办公室称，弗里施介绍了西门子在巴基斯坦的业务，并指出医疗服务已有改善，他将此归因于信德省卫生部门采取的措施。他表示准备通过创新解决方案和技术扩大现有支持。

西门子代表团还告知总统，公司代表将很快访问巴基斯坦，与合作伙伴签署关于专业能力发展和医疗行业技术领域的谅解备忘录。代表团表示，公司的技术合作涵盖癌症、中风及其他疾病。

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巴基斯坦总统的立场

扎尔达里呼吁更积极地实施以科学证据为基础的技术解决方案，以改善医疗服务。他表示，伊斯兰堡高度重视德国提供的工业、技术和基础设施支持，包括西门子医疗部门提供的支持。

据其办公室消息，西门子医疗部门已在巴基斯坦运营数十年，在该国三座大城市拥有100多名员工。总统还呼吁该公司扩大业务，并在巴基斯坦不同领域实现投资多元化，同时承诺将通过特别投资便利委员会提供制度支持。

此次会晤是在扎尔达里对德国进行为期三天访问期间举行的。两国正准备庆祝建交75周年。

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