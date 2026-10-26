堪培拉呼吁不要惩罚成瘾者——澳大利亚广播公司新闻

在澳大利亚堪培拉举行的一年一度纪念因使用非法毒品而死亡者的仪式上，医务人员和活动人士呼吁，首先应将成瘾视为公共卫生问题，而不是刑事问题。正如澳大利亚广播公司新闻报道所称，活动参与者强调，污名化仍是寻求帮助的重要障碍。

该仪式已举办31年。今年，家庭成员、朋友以及支持吸毒者的组织代表齐聚现场。

海莉·肖的故事

海莉·肖表示，她14岁时险些因药物过量死亡，但被一名叫丹尼尔的朋友救下。她说，自己14岁时在Ainslie Village与父亲一起开始使用海洛因。

丹尼尔救了她的命两年后，他被诊断出癌症。当时他也正在接受使用美沙酮的戒毒治疗项目。

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肖认为，在丹尼尔病情恶化时，他没有得到适当的止痛治疗，因此试图自行应对疼痛。确诊12个月后，他在29岁时因药物过量死亡。肖说，毒理学报告在他的体内发现了六种不同的毒品物质，但没有反映出他的癌症、疼痛，以及人们在向医疗系统求助时可能面临的障碍。

污名化与获得治疗的机会

Directions Health Service的全科医生本·哈克尼斯表示，吸毒者常常因以往的负面经历、担心受到评判、歧视和污名化，而不去普通医疗机构求医。

2023年，澳大利亚首都领地成为澳大利亚首个将包括可卡因、海洛因、甲基苯丙胺和MDMA在内的多种非法毒品少量持有非刑罪化的司法辖区。根据国家毒品和酒精研究中心的数据，该领地因毒品导致的死亡率从2020年每10万人12人下降至2024年每10万人5.6人。当年登记了28起此类死亡。

Canberra Alliance for Harm Minimisation and Advocacy执行主任克里斯·高夫表示，CanTEST毒品检测服务和立法变化已经取得成效，但以支持取代惩罚的做法仍需在社会中得到全面确立。在澳大利亚首都领地近几个月发生多起与毒品有关的死亡事件的背景下，人们也再次提醒应备有纳洛酮——一种能够迅速对抗药物过量影响的鼻喷剂。

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