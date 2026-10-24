W Berlinie w Niemczech wiceprezes wykonawczy Siemens Daniel Frisch spotkał się z prezydentem Pakistanu Asifem Alim Zardarim i oświadczył, że firma jest gotowa wzmocnić wsparcie dla istniejącej infrastruktury ochrony zdrowia kraju. Informuje o tym Dawn, powołując się na kancelarię prezydenta Pakistanu.

Rozwiązania technologiczne dla medycyny

Według kancelarii prezydenta Frisch opowiedział o działalności Siemens w Pakistanie i odnotował poprawę usług medycznych, którą powiązał z działaniami departamentu zdrowia prowincji Sindh. Wyraził gotowość do rozszerzenia istniejącego wsparcia za pomocą innowacyjnych rozwiązań i technologii.

Delegacja Siemens poinformowała również prezydenta, że przedstawiciele firmy wkrótce odwiedzą Pakistan, aby podpisać memoranda o porozumieniu z partnerami w dziedzinach rozwoju kompetencji zawodowych oraz technologii dla sektora ochrony zdrowia. Według delegacji współpraca technologiczna firmy obejmuje choroby nowotworowe, udary i inne schorzenia.

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Stanowisko prezydenta Pakistanu

Zardari wezwał do aktywniejszego wdrażania rozwiązań opartych na dowodach naukowych i technologii w celu poprawy usług medycznych. Oświadczył, że Islamabad wysoko ceni niemieckie wsparcie przemysłowe, technologiczne i infrastrukturalne, w tym ze strony działu ochrony zdrowia Siemens.

Według informacji jego biura dział Siemens w dziedzinie ochrony zdrowia działa w Pakistanie od dziesięcioleci i zatrudnia ponad 100 pracowników w trzech dużych miastach kraju. Prezydent wezwał również firmę do rozszerzania działalności i dywersyfikacji inwestycji w różnych sektorach Pakistanu, obiecując wsparcie instytucjonalne za pośrednictwem Specjalnej Rady Ułatwień Inwestycyjnych.

Spotkanie odbyło się podczas trzydniowej wizyty Zardariego w Niemczech. Oba kraje przygotowują się do obchodów 75. rocznicy ustanowienia stosunków dyplomatycznych.

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