Naukowcy z Instytutu Weizmanna ustalili, że wyłączenie białka MTCH2, znanego również jako Mitch, zmienia sposób wykorzystywania energii przez komórki: aktywniej zużywają one tłuszcze, węglowodany i aminokwasy. W doświadczeniach na ludzkich komórkach odnotowano także wzrost oddychania komórkowego — procesu pozyskiwania energii ze składników odżywczych z udziałem tlenu, informuje ScienceDaily.

Wpływ na mitochondria

MTCH2 uczestniczy w fuzji mitochondriów — struktur komórkowych wytwarzających energię. Po usunięciu tego białka sieć mitochondrialna uległa fragmentacji, a komórki zaczęły zużywać więcej paliwa, aby zaspokoić własne potrzeby energetyczne. Naukowcy odkryli, że takie komórki intensywniej wykorzystywały kwasy tłuszczowe.

Wyniki wcześniejszych eksperymentów na myszach wykazały, że obniżenie aktywności MTCH2 w tkance mięśniowej zwiększało wydatek energetyczny i wytrzymałość zwierząt oraz chroniło je przed otyłością związaną z dietą. Badania z udziałem ludzkich komórek nie oznaczają, że taki sam efekt został już udowodniony dla ludzkiego organizmu.

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Powstawanie komórek tłuszczowych

Osobno zespół badał, jak MTCH2 wpływa na adipogenezę — przekształcanie komórek prekursorowych w dojrzałe komórki tłuszczowe. W mysiej linii komórkowej bez MTCH2 w ciągu sześciu dni zróżnicowało się jedynie 5–10% komórek, podczas gdy w grupie kontrolnej wskaźnik ten wynosił około 80–90%. W zmienionych komórkach gromadziło się również mniej kropli lipidowych.

Praca „MTCH2 controls energy demand and expenditure to fuel anabolism during adipogenesis” została opublikowana w The EMBO Journal 3 stycznia 2025 roku. Kolejne badanie, opublikowane w Nature Communications 3 października 2025 roku, wykazało, że MTCH2 oddziałuje z enzymem CPT1, który kontroluje napływ kwasów tłuszczowych do mitochondriów.

U myszy, u których MTCH2 usunięto wyłącznie z komórek tłuszczowych, przy diecie wysokotłuszczowej odnotowano mniejszy przyrost masy ciała i mniejsze gromadzenie tłuszczu przy takim samym spożyciu pokarmu. Jednocześnie naukowcy podkreślają, że bezpieczeństwo i skuteczność hamowania MTCH2 w celu redukcji masy ciała u ludzi nie zostały jeszcze udowodnione: białko uczestniczy także w regulacji mitochondriów i procesach przeżycia komórek.

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