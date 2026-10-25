Naukowcy z Uniwersytetu Connecticut ustalili, że powtarzane podawanie kannabinolu (CBN) powodowało u myszy tolerancję i objawy przypominające fizyczne uzależnienie. Wyniki opublikowano w listopadowym numerze czasopisma Drug and Alcohol Dependence, informuje ScienceDaily. CBN jest naturalnie występującym związkiem konopi i wchodzi w skład niektórych produktów reklamowanych jako środki poprawiające sen.

Tolerancja i objawy odstawienia

W eksperymentach myszom podawano CBN dwa razy dziennie przez trzy dni. W miarę kontynuowania podawania zwierzęta słabiej reagowały na substancję, co wskazywało na rozwój tolerancji. Po zaprzestaniu podawania obserwowano u nich drgania głowy i ruchy łap, które autorzy badania zaliczyli do objawów podobnych do abstynencji.

W innym eksperymencie myszy wytrenowane do rozpoznawania psychoaktywnych efektów Δ9-tetrahydrokannabinolu (THC) reagowały podobnie również na CBN. Sugeruje to, że oba związki mogą mieć częściowo wspólne subiektywne efekty, przynajmniej u myszy, oraz wpływać na niektóre z tych samych układów receptorowych.

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Wniosków nie można przenosić na ludzi

Naukowcy odnotowali również przeciwzapalne działanie CBN, w tym przy dawkach, które nie wywoływały efektów psychoaktywnych. Jednocześnie podczas symulowanego wyzwania bakteryjnego związek osłabiał zdolność organizmu do obrony przed infekcją.

Autorzy podkreślają, że eksperymenty przeprowadzono na myszach, dlatego nie dowodzą one rozwoju uzależnienia ani abstynencji u ludzi. Obecnie nie wiadomo, jak CBN wpływa na jakość snu u ludzi, a także czy regularne stosowanie, wyższe dawki lub długotrwałe używanie suplementów z tą substancją może powodować uzależnienie. Aby odpowiedzieć na te pytania, potrzebne są dodatkowe badania.

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