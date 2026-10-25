W Gqeberha w RPA 22 października odbyła się ceremonia rozpoczęcia projektu prywatnego szpitala Baywest Private Hospital o wartości 528 mln randów. Placówka medyczna ma powstać obok centrum handlowego Baywest Mall na zachodnich obrzeżach miasta; prace budowlane mają rozpocząć się na początku 2027 roku.

Jak informuje Daily Maverick, pierwszy etap szpitala obejmuje 120 łóżek, pięć sal operacyjnych i specjalistyczne oddziały. Dr Cameron McIntosh, założyciel i członek rady placówki, oświadczył, że pierwsi pacjenci mają zostać przyjęci 18 miesięcy po rozpoczęciu budowy.

28 specjalistów i zwiększenie liczby łóżek

Od pierwszego dnia szpital ma świadczyć usługi z udziałem 28 specjalistów z różnych dziedzin medycyny. Wśród planowanych usług są opieka w zakresie położnictwa i ginekologii, pediatrii, urologii, nefrologii, neurochirurgii i hematologii, przeszczepianie komórek macierzystych, a także specjalistyczne możliwości izolacji pacjentów.

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W kolejnych dwóch etapach projektu liczba sal operacyjnych ma wzrosnąć do ośmiu, a liczba łóżek — do 216. Według rzecznika szpitala Cole’a Camerona w projekt zainwestowali lekarze, którzy będą następnie pracować w tej placówce. Największa część finansowania — 300 mln randów — pochodziła od Investec.

Licencje na łóżka

Aby zrealizować pierwszy etap, inicjatorzy projektu musieli uzyskać zgodę państwowych organów ochrony zdrowia na 120 łóżek. Jeden z lekarzy obecnych na ceremonii stwierdził, że wydawanie takich licencji było główną przeszkodą w tworzeniu nowych dużych prywatnych szpitali w regionie. Medycy przypuszczali, że ograniczanie pozwoleń mogło być związane z oczekiwaniem na wdrożenie systemu narodowego ubezpieczenia zdrowotnego NHI.

Baywest będzie pierwszym pełnoprawnym prywatnym szpitalem ostrej opieki medycznej zbudowanym w Gqeberha od 1985 roku, kiedy otwarto Netcare Greenacres. Burmistrzyni gminy Nelson Mandela Bay Babalwa Lobishe oświadczyła, że projekt świadczy o zaufaniu specjalistów medycznych i inwestorów do rozwoju miasta.

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