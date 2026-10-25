10月22日，南非格克贝拉举行了价值5.28亿兰特的私立医院Baywest Private Hospital项目奠基仪式。该医疗机构计划建在城市西郊的Baywest Mall购物中心旁；建设工程预计于2027年初开工。

据《每日前卫报》报道，医院第一期将设120张病床、5间手术室和专科病区。该机构创始人兼董事会成员卡梅伦·麦金托什医生表示，计划在开工18个月后接收首批患者。

28名专科医生和床位扩容

医院从运营第一天起将与来自不同医学专业的28名专家共同提供服务。计划提供的服务包括产科和妇科、儿科、泌尿科、肾脏科、神经外科和血液科医疗服务、干细胞移植，以及患者隔离的专门设施。

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在项目后续两个阶段中，手术室数量计划增至8间，床位数增至216张。据医院发言人科尔·卡梅伦称，医生们对该项目进行了投资，并将在此后于该机构工作。最大一部分资金——3亿兰特——来自Investec。

床位许可证

为实施第一期项目，项目发起人需要获得国家卫生部门对120张病床的许可。一名出席仪式的医生表示，发放此类许可证一直是该地区新建大型私立医院的主要障碍。医务人员推测，对许可的限制可能与等待实施国家医疗保险NHI制度有关。

Baywest将成为自1985年Netcare Greenacres开业以来，在格克贝拉建成的首家设施完备的私立急症护理医院。纳尔逊·曼德拉湾市市长巴巴尔瓦·洛比谢表示，该项目表明医疗专业人士和投资者对城市发展的信心。

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