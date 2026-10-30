英国跨党派卫生与社会护理委员会表示，若不调整方案并由首相亲自领导，政府承诺在10年内扭转肥胖率上升趋势的目标注定会失败。《卫报》报道。

委员会在报告中指出，在承诺于10年内终结“肥胖流行病”一年多后，政府仍未回答基本问题：将如何衡量进展，以及跨部门计划将如何运作。议员们也没有看到迹象表明，英格兰10年卫生计划中宣布的雄心勃勃项目将取得实质性成果。

委员会的建议

委员会呼吁成立一个由首相担任主席的独立政府肥胖问题委员会。议员们认为，该计划应包括对降低肥胖率目标的明确实际定义、中期执行指标，以及各部门之间的责任划分。

议员们还呼吁制定一项协调一致的跨政府计划，涵盖成年人和儿童肥胖的预防与治疗、计划采取的行动及其资金来源。他们提议部长们在三个月内向议会提交该计划。

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统计数据与政府立场

根据最新官方数据，英格兰30%的成年人患有肥胖症，66%的人超重或患有肥胖症。据估计，近三分之一的儿童也超重或患有肥胖症。自20世纪90年代以来，成年人与儿童的相关比例均显著上升；尽管这一趋势已趋于稳定，但没有下降的迹象。

委员会主席、自由民主党议员莱拉·莫兰表示，有效的政策将包括监管不健康食品和饮料的广告及促销活动、简化产品标签、为超市销售更健康食品设定目标，以及限制学校附近的快餐店。

卫生与社会护理部表示，已限制在晚上9点前于电视和互联网上投放不健康食品广告，并禁止对购买更多数量的较不健康食品和饮料提供折扣促销。该部门还表示，将扩大体重管理项目的覆盖范围，其中包括通过国民保健服务向临床需求最大的患者提供减肥药物。

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