Межпартийный комитет депутатов Великобритании по вопросам здравоохранения и социальной помощи заявил, что обещание правительства изменить тенденцию роста уровня ожирения в течение десяти лет обречено на провал без пересмотра подхода и личного руководства премьер-министра. Об этом сообщает The Guardian.

В отчете комитета отметили, что более чем через год после обещания положить конец «эпидемии ожирения» за десятилетие правительство не ответило на базовые вопросы: как будет измеряться прогресс и как будет работать межведомственный план. Депутаты также не видят признаков того, что амбициозная программа, заявленная в 10-летнем плане здравоохранения для Англии, даст существенный результат.

Предложения комитета

Комитет призвал создать отдельный правительственный комитет по вопросам ожирения под председательством премьер-министра. По мнению депутатов, план должен содержать четкое практическое определение цели по снижению уровня ожирения, промежуточные показатели выполнения и распределение ответственности между ведомствами.

Депутаты также призвали разработать согласованный межправительственный план, который будет охватывать профилактику и лечение ожирения среди взрослых и детей, запланированные действия и источники их финансирования. Они предложили министрам представить этот план парламенту в течение трех месяцев.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Статистика и позиция правительства

Согласно последним официальным данным, в Англии 30% взрослых живут с ожирением, а 66% имеют избыточный вес или ожирение. По оценкам, почти треть детей также имеет избыточный вес или ожирение. Показатели среди взрослых и детей существенно выросли с 1990-х годов; хотя эта тенденция стабилизировалась, признаков снижения нет.

Председатель комитета, депутат от Либеральных демократов Лейла Моран заявила, что эффективная политика будет предусматривать регулирование рекламы и промоакций нездоровых продуктов и напитков, более простую маркировку товаров, цели для супермаркетов по продаже более полезной еды и ограничения для заведений быстрого питания рядом со школами.

В Министерстве здравоохранения и социальной помощи заявили, что уже ограничили рекламу нездоровой пищи на телевидении до 21:00 и в интернете, а также запретили акции со скидками за приобретение большего объема менее полезных продуктов и напитков. Ведомство также сообщило о расширении доступа к программам контроля веса, в том числе к препаратам для похудения через Национальную службу здравоохранения для пациентов с наибольшими клиническими потребностями.

Читай нас в