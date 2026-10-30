Międzypartyjny brytyjski Komitet ds. Zdrowia i Opieki Społecznej oświadczył, że rządowa obietnica odwrócenia trendu wzrostu otyłości w ciągu 10 lat jest skazana na porażkę bez zmiany podejścia i osobistego przywództwa premiera. Informuje o tym The Guardian.

W raporcie komitetu wskazano, że ponad rok po obietnicy zakończenia „epidemii otyłości” w ciągu dekady rząd nie odpowiedział na podstawowe pytania: jak będzie mierzony postęp i jak będzie działał międzyresortowy plan. Posłowie nie widzą również oznak, że ambitny program zadeklarowany w 10-letnim planie zdrowotnym dla Anglii przyniesie istotny rezultat.

Propozycje komitetu

Komitet wezwał do utworzenia odrębnego rządowego komitetu ds. otyłości, któremu przewodniczyłby premier. Zdaniem posłów plan powinien zawierać jasną praktyczną definicję celu dotyczącego zmniejszenia poziomu otyłości, pośrednie wskaźniki realizacji oraz podział odpowiedzialności między resortami.

Posłowie wezwali także do opracowania spójnego międzyrządowego planu, który obejmie profilaktykę i leczenie otyłości wśród dorosłych i dzieci, planowane działania oraz źródła ich finansowania. Zaproponowali, aby ministrowie przedstawili ten plan parlamentowi w ciągu trzech miesięcy.

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Statystyki i stanowisko rządu

Według najnowszych oficjalnych danych w Anglii 30% dorosłych żyje z otyłością, a 66% ma nadwagę lub otyłość. Szacuje się również, że prawie jedna trzecia dzieci ma nadwagę lub otyłość. Wskaźniki wśród dorosłych i dzieci znacznie wzrosły od lat 90.; choć ten trend się ustabilizował, nie ma oznak spadku.

Przewodnicząca komitetu, posłanka Liberalnych Demokratów Layla Moran, powiedziała, że skuteczna polityka obejmowałaby regulację reklam i promocji niezdrowej żywności oraz napojów, prostsze oznakowanie produktów, cele dla supermarketów dotyczące sprzedaży zdrowszej żywności i ograniczenia dla lokali fast food w pobliżu szkół.

Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej oświadczyło, że już ograniczyło reklamy niezdrowej żywności w telewizji do godziny 21:00 i w internecie oraz zakazało promocji rabatowych za zakup większej ilości mniej zdrowej żywności i napojów. Resort poinformował także o rozszerzeniu dostępu do programów kontroli masy ciała, w tym do leków odchudzających za pośrednictwem Narodowej Służby Zdrowia dla pacjentów o największych potrzebach klinicznych.

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