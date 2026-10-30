Міжпартійний комітет депутатів Великої Британії з питань охорони здоров’я та соціальної допомоги заявив, що урядова обіцянка змінити тенденцію зростання рівня ожиріння протягом десяти років приречена на провал без перегляду підходу та особистого керівництва прем’єр-міністра. Про це повідомляє The Guardian.

У звіті комітету зазначили, що більш ніж через рік після обіцянки покласти край «епідемії ожиріння» за десятиліття уряд не відповів на базові питання: як вимірюватимуть прогрес і як працюватиме міжвідомчий план. Депутати також не бачать ознак, що задекларована в 10-річному плані охорони здоров’я для Англії амбітна програма дасть істотний результат.

Пропозиції комітету

Комітет закликав створити окремий урядовий комітет із питань ожиріння під головуванням прем’єр-міністра. На думку депутатів, план має містити чітке практичне визначення мети щодо зниження рівня ожиріння, проміжні показники виконання та розподіл відповідальності між відомствами.

Депутати також закликали розробити узгоджений міжурядовий план, який охоплюватиме профілактику та лікування ожиріння серед дорослих і дітей, заплановані дії та джерела їхнього фінансування. Вони запропонували міністрам представити цей план парламенту протягом трьох місяців.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Статистика та позиція уряду

За останніми офіційними даними, в Англії 30% дорослих живуть з ожирінням, а 66% мають надмірну вагу або ожиріння. Майже третина дітей також, за оцінками, має надмірну вагу або ожиріння. Показники серед дорослих і дітей суттєво зросли від 1990-х років; хоча ця тенденція стабілізувалася, ознак зниження немає.

Голова комітету, депутатка від Ліберальних демократів Лейла Моран заявила, що ефективна політика передбачатиме регулювання реклами й промоакцій нездорових продуктів та напоїв, простіше маркування товарів, цілі для супермаркетів щодо продажу кориснішої їжі й обмеження закладів швидкого харчування біля шкіл.

У Міністерстві охорони здоров’я та соціальної допомоги заявили, що вже обмежили рекламу нездорової їжі на телебаченні до 21:00 та в інтернеті, заборонили акції зі знижками за придбання більшого обсягу менш корисних продуктів і напоїв. Відомство також повідомило про розширення доступу до програм контролю ваги, зокрема до препаратів для схуднення через Національну службу охорони здоров’я для пацієнтів із найбільшими клінічними потребами.

Читай нас у