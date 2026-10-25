В Гкеберхе, ЮАР, 22 октября состоялась церемония начала проекта частной больницы Baywest Private Hospital стоимостью 528 млн рандов. Медучреждение планируют построить рядом с торговым центром Baywest Mall на западной окраине города; строительные работы должны начаться в начале 2027 года.

Как сообщает Daily Maverick, первая очередь больницы предусматривает 120 коек, пять операционных и специализированные отделения. Основатель и член совета учреждения доктор Камерон Макинтош заявил, что первых пациентов планируют принять через 18 месяцев после начала строительства.

28 специалистов и расширение коечного фонда

С первого дня больница должна предоставлять услуги с участием 28 специалистов различных медицинских направлений. Среди услуг, которые планируется оказывать, — помощь в сфере акушерства и гинекологии, педиатрии, урологии, нефрологии, нейрохирургии и гематологии, трансплантация стволовых клеток, а также специализированные возможности для изоляции пациентов.

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В следующих двух очередях проекта количество операционных планируют увеличить до восьми, а коечный фонд — до 216 мест. По словам представителя больницы Коула Кэмерона, в проект инвестировали врачи, которые впоследствии будут работать в этом учреждении. Наибольшая часть финансирования — 300 млн рандов — поступила от Investec.

Лицензии на койки

Для реализации первой очереди инициаторам проекта требовалось получить разрешение государственных органов здравоохранения на 120 коек. Один из врачей, присутствовавших на церемонии, заявил, что выдача таких лицензий была главным препятствием для создания новых крупных частных больниц в регионе. Медики предполагали, что сдерживание выдачи разрешений могло быть связано с ожиданием внедрения системы национального медицинского страхования NHI.

Baywest станет первой полноценной частной больницей неотложной медицинской помощи, построенной в Гкеберхе с 1985 года, когда открылась Netcare Greenacres. Мэр муниципалитета Нельсон-Мандела-Бей Бабалва Лобише заявила, что проект свидетельствует о доверии медицинских специалистов и инвесторов к развитию города.

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