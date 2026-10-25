Учёные Университета Коннектикута установили, что повторное введение каннабинола (CBN) вызывало у мышей толерантность и симптомы, похожие на физическую зависимость. Результаты опубликованы в ноябрьском выпуске журнала Drug and Alcohol Dependence, сообщает ScienceDaily. CBN является природным соединением каннабиса и входит в состав некоторых продуктов, рекламируемых как средства для улучшения сна.

Толерантность и симптомы отмены

В опытах мышам вводили CBN дважды в день на протяжении трёх дней. По мере продолжения введения животные слабее реагировали на вещество, что указывало на развитие толерантности. После прекращения введения у них наблюдались подёргивания головы и движения лапами, которые авторы исследования отнесли к симптомам, подобным абстиненции.

В другом эксперименте мыши, обученные распознавать психоактивное воздействие Δ9-тетрагидроканнабинола (THC), аналогично реагировали и на CBN. Это свидетельствует о том, что оба соединения могут иметь частично общие субъективные эффекты, по крайней мере у мышей, и влиять на некоторые одни и те же рецепторные системы.

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Выводы нельзя распространять на людей

Исследователи также зафиксировали противовоспалительное действие CBN, в том числе при дозах, не вызывавших психоактивных эффектов. В то же время при смоделированном бактериальном вызове соединение ослабляло способность организма защищаться от инфекции.

Авторы подчёркивают, что опыты проводились на мышах, поэтому они не доказывают развития зависимости или абстиненции у людей. В настоящее время неизвестно, как CBN влияет на качество сна у людей, а также могут ли регулярное употребление, более высокие дозы или длительное применение добавок с этим веществом вызывать зависимость. Для ответа на эти вопросы необходимы дополнительные исследования.

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