Uganda wprowadziła 21-dniową kwarantannę dla swoich obywateli wracających do kraju, którzy wcześniej odwiedzili Demokratyczną Republikę Konga. Decyzję podjęto w związku z zaostrzeniem działań przeciwko rozprzestrzenianiu się Eboli, informuje TimesLIVE, powołując się na ministra zdrowia Ugandy Chrisa Baryomunsiego.

Władze Ugandy twierdzą, że po zakończeniu ostatniego ogniska w lipcu w kraju nie ma Eboli. Jednocześnie obawy wzbudziły dwa przypadki Eboli wykryte w Kenii i Nigerii u osób, które wcześniej przebywały w Ugandzie.

Badanie przypadku w Nigerii

Uganda bada przypadek w Nigerii dotyczący żony szwajcarskiego dyplomaty, która odwiedziła ten kraj w ubiegłym miesiącu. Ugandyjscy urzędnicy wraz z władzami Nigerii i partnerami międzynarodowymi analizują sekwencjonowanie genomowe, dane dotyczące podróży, kontakty i przemieszczanie się kobiety.

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Władze Szwajcarii oświadczyły, że zaraziła się ona w Ugandzie. Baryomunsi uznał takie wnioski za przedwczesne i zaznaczył, że krewni kobiety z regionu Zachodniego Nilu odwiedzali ją na przedmieściu Kampali, Kansandze, a także podróżowali do DR Konga.

Wzmocniona kontrola na granicach

Pierwszy pacjent z Ebolą w Kenii przybył z DR Konga do Ugandy, a 3 października poleciał z lotniska Entebbe do Nairobi. Dwa dni później zmarł. Według stałej sekretarz Ministerstwa Zdrowia Diany Atwine pacjent ten i chora w Nigerii przebywali tego samego dnia na lotnisku Entebbe, jednak nie mieli ze sobą kontaktu — ustalono to po przejrzeniu nagrań z kamer monitoringu.

Według Baryomunsiego wszystkie 60 osób kontaktowych powiązanych z przypadkiem w Kenii zakończyło 21-dniowy okres nadzoru medycznego i zostało z niego zwolnionych. Uganda wzmocniła także kontrole na lotnisku Entebbe i we wszystkich lądowych punktach granicznych. Każdy, kto przybywa do kraju drogą powietrzną, lądową lub wodną, musi wypełnić formularz śledzenia pasażerów.

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