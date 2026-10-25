Уганда ввела 21-дневный карантин для своих граждан, возвращающихся в страну и ранее посещавших Демократическую Республику Конго. Решение приняли на фоне усиления мер против распространения Эболы, сообщает TimesLIVE со ссылкой на министра здравоохранения Уганды Криса Барьомунси.

Власти Уганды заявляют, что после завершения последней вспышки в июле в стране нет Эболы. В то же время обеспокоенность вызвали два случая Эболы, выявленные в Кении и Нигерии у людей, которые до этого находились в Уганде.

Проверка случая в Нигерии

Уганда расследует случай в Нигерии, касающийся жены швейцарского дипломата, которая посещала страну в прошлом месяце. Угандийские чиновники совместно с нигерийскими властями и международными партнерами анализируют геномное секвенирование, данные о поездках, контакты и передвижения женщины.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Швейцарские власти заявляли, что она заразилась в Уганде. Барьомунси назвал такие выводы преждевременными и отметил, что родственники женщины из региона Западный Нил навещали ее в пригороде Кампалы Кансанге, а также ездили в ДР Конго.

Усиленный контроль на границах

Первый пациент с Эболой в Кении прибыл из ДР Конго в Уганду, а 3 октября вылетел из аэропорта Энтеббе в Найроби. Через два дня он умер. По словам постоянного секретаря Министерства здравоохранения Дианы Атвине, этот пациент и заболевшая в Нигерии находились в аэропорту Энтеббе в один и тот же день, однако не контактировали друг с другом — это установили после просмотра записей камер наблюдения.

По словам Барьомунси, все 60 контактных лиц, связанных со случаем в Кении, завершили 21-дневный период медицинского наблюдения и были сняты с него. Уганда также усилила проверки в аэропорту Энтеббе и на всех сухопутных пограничных пунктах. Все прибывающие в страну воздушным, сухопутным или водным путем должны заполнять форму отслеживания пассажиров.

Читай нас в