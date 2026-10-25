乌干达对返回该国且此前到访过刚果民主共和国的本国公民实施21天隔离。在加强防范埃博拉病毒传播措施的背景下作出了这一决定，TimesLIVE报道，并援引乌干达卫生部长克里斯·巴约蒙西的话称。

乌干达当局表示，在7月最近一次疫情结束后，该国已没有埃博拉病例。同时，在肯尼亚和尼日利亚发现的两例埃博拉病例引发担忧，这两名患者此前都曾在乌干达停留。

调查尼日利亚病例

乌干达正在调查尼日利亚的一起病例，涉及一名上月访问过该国的瑞士外交官妻子。乌干达官员正与尼日利亚当局及国际合作伙伴分析基因组测序、旅行数据、接触史及该女子的活动轨迹。

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瑞士当局曾表示，她是在乌干达感染的。巴约蒙西称这一结论为时过早，并指出，这名女子来自西尼罗地区的亲属曾前往坎帕拉郊区的坎桑加探望她，也曾前往刚果民主共和国。

加强边境管控

肯尼亚首名埃博拉患者从刚果民主共和国抵达乌干达，并于10月3日从恩德培机场飞往内罗毕。两天后，他死亡。乌干达卫生部常务秘书戴安娜·阿特温表示，该患者与尼日利亚的女患者同一天都在恩德培机场，但两人没有接触；这一点是在查看监控录像后确认的。

巴约蒙西表示，与肯尼亚病例相关的全部60名接触者均已完成21天医学观察期，并已解除观察。乌干达还加强了恩德培机场以及所有陆路边境口岸的检查。所有经空中、陆路或水路抵达该国的人员都必须填写旅客追踪表。

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