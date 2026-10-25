W Nigerii Nigeryjskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (NCDC) zatwierdziło tygodniową wypłatę 100 tys. nair na osobę dla osób objętych kwarantanną po możliwym kontakcie z pacjentką z potwierdzoną Ebolą na Federalnym Terytorium Stołecznym, gdzie znajduje się Abudża. Poinformował o tym Premium Times Nigeria.

Dyrektor generalny NCDC Jide Idris powiedział, że decyzję podjęto po skargach osób kontaktowych, które z powodu kwarantanny nie mogły prowadzić działalności ani wypełniać obowiązków rodzinnych. Według niego agencja opłaca również zakwaterowanie i wyżywienie osób umieszczonych w wyznaczonych placówkach kwarantanny.

Tymczasowa pomoc

Idris określił wypłatę jako środek tymczasowy w warunkach nadzwyczajnych. Zaznaczył, że wydatki na nią nie były początkowo planowane, a wysokość pomocy będzie w przyszłości weryfikowana. Szef NCDC powiedział również, że stany muszą zapewniać pomieszczenia, finansowanie i inne zasoby do pracy z osobami kontaktowymi podczas stanów zagrożenia zdrowia publicznego.

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53 pierwotne kontakty

NCDC ustaliło 53 pierwotne kontakty pacjentki: 44 osoby z placówki medycznej, w której była leczona, oraz dziewięć innych osób. Do drugiej grupy weszli mąż, kierowca i kucharz pacjentki, troje medyków z innej kliniki oraz trzech członków zespołu pobierającego próbki do analizy.

Osoby kontaktowe podzielono według poziomu ryzyka, a ich stan nadal jest monitorowany. Część osób pozostaje pod obserwacją w wyznaczonych placówkach, inne zaś, zależnie od oceny ryzyka, mogą zostać skierowane na kwarantannę domową. Obserwacja ma trwać 21 dni od ostatniego możliwego kontaktu. NCDC ustala również kontakty wtórne — osoby, z którymi mogły kontaktować się osoby z grupy pierwotnych kontaktów.

Nigeria potwierdziła importowany przypadek Eboli 20 października — pierwszy w kraju od czasu epidemii w 2014 roku. Pacjentką jest 42-letnia kobieta urodzona w Ugandzie, która mieszka w Abudży i wróciła z wypoczynku w Kampali. Według Afrykańskich Centrów Kontroli i Prewencji Chorób przybyła do Nigerii 3 października, a objawy pojawiły się trzy dni później.

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