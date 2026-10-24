W Hobart w Australii dla osób z demencją i tych, którzy się nimi opiekują, prowadzony jest program ogrodniczy w ogrodzie społecznym Chigwell. Uczestnicy przez kilka godzin tygodniowo zajmują się prostymi pracami ogrodniczymi, spacerują między grządkami, obserwują ptaki lub po prostu spędzają czas na świeżym powietrzu, informuje ABC News Australia.

Ogrodnictwo i kontakty społeczne

Jednym z uczestników i wolontariuszy jest Peter Maloney, który żyje z demencją. Odwiedza ogród wraz z żoną Madeline. Jak powiedział, program pomógł mu przenieść uwagę z tego, co zostało utracone, na to, co jest teraz, oraz bardziej doceniać otaczającą przyrodę.

Madeline Maloney powiedziała, że zauważyła zmiany u męża: zaczął bardziej zwracać uwagę na otaczający świat i czuje się zadowolony. Dodała również, że udział w programie pomógł złagodzić niepokój małżeństwa związany z diagnozą.

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Badanie przestrzeni przyjaznych osobom z demencją

Program prowadzi Wicking Dementia Research and Education Centre Uniwersytetu Tasmanii w ramach projektu Venture Out Living Lab, finansowanego przez Primary Health Tasmania. Program w ogrodzie Chigwell został wspólnie opracowany i jest realizowany przez organizację Conservation Volunteers Australia.

Ogród w Chigwell jest jednym z czterech takich miejsc na południu Tasmanii i jedynym, w którym działa odrębny program ogrodniczy dla osób z demencją. Inne lokalizacje oferują aktywności uwzględniające ich potrzeby, w tym samodzielne spacery i zajęcia artystyczne na świeżym powietrzu. Kolejne miejsce powstaje na kampusie Uniwersytetu Tasmanii w Sandy Bay.

Kierowniczka projektu Pauline Marsh zaznaczyła, że inicjatywa ma sprawić, by otwarte przestrzenie były bardziej przyjazne osobom z demencją. Psycholożka kliniczna Cassandra Thomson dodała, że przebywanie na zewnątrz może dawać uczestnikom poczucie celu, sprawczości oraz możliwość kontaktów społecznych bez presji. Finansowanie miejsca w Chigwell przewidziano do czerwca 2027 roku.

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