W północno-wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga pielęgniarka zginęła, a inny pracownik ochrony zdrowia odniósł ciężkie obrażenia w ataku podczas reagowania na zgłoszenie dotyczące Eboli. Jak podaje BBC News, powołując się na wspieraną przez ONZ stację radiową Radio Okapi, dwóch medyków zostało zaatakowanych przez miejscową młodzież.

Według Radio Okapi napastnicy oskarżyli pracowników medycznych o skażanie źródeł wody i rozprzestrzenianie wirusa Ebola. Światowa Organizacja Zdrowia potępiła atak.

Reakcja WHO

Dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus oświadczył, że pracownicy ochrony zdrowia muszą móc wykonywać swoje obowiązki bezpiecznie i z godnością oraz że personel medyczny powinien być chroniony. WHO złożyła kondolencje rodzinie i współpracownikom zabitej pielęgniarki oraz życzyła rannemu pracownikowi szybkiego powrotu do zdrowia.

Podobne incydenty odnotowywano w kraju już wcześniej. W ubiegłym miesiącu polityk został pobity na śmierć po tym, jak wezwał do podjęcia działań przeciw rozprzestrzenianiu się Eboli. W sierpniu Czerwony Krzyż informował o rannych wolontariuszach i podpaleniu karetki podczas 11 brutalnych incydentów w ciągu pierwszych 100 dni po ogłoszeniu epidemii.

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Ograniczenia w Ugandzie

Wobec ryzyka rozprzestrzenienia się wirusa Uganda zakazała wszelkich niekoniecznych podróży do Demokratycznej Republiki Konga i z niej. Przekraczać granicę z DR Konga do Ugandy mogą wyłącznie osoby podróżujące służbowo, w tym pracownicy organizacji humanitarnych, kierowcy ciężarówek i personel służb bezpieczeństwa, pod warunkiem rygorystycznej kontroli medycznej.

Obywatele Ugandy wracający z DR Konga muszą odbyć 21-dniową kwarantannę na własny koszt. Wszyscy podróżni przybywający do kraju muszą również wypełniać formularze do śledzenia kontaktów. Uganda podkreśla, że od sierpnia nie zgłoszono w kraju przypadków Eboli.

Przypadki w Kenii i Nigerii

W tym miesiącu Kenia i Nigeria zgłosiły pierwsze przypadki Eboli związane z obecnym wybuchem epidemii w DR Kongu. W Kenii siedem osób z pozytywnymi wynikami testów było w stabilnym stanie, a 98 osób kontaktowych pozostawało pod obserwacją medyczną. Od początku epidemii w maju w DR Kongu zakaziło się niemal 10 tysięcy osób, a ponad 4 800 zmarło.

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