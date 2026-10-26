У ДР Конго вбили медсестру, яка реагувала на тривогу щодо Еболи — BBC News World

У північно-східній частині Демократичної Республіки Конго під час реагування на повідомлення про Еболу внаслідок нападу загинула медсестра, ще один працівник охорони здоров’я зазнав тяжких поранень. Як повідомляє BBC News, за даними підтримуваної ООН радіостанції Radio Okapi, на двох медиків напали місцеві молоді люди.

За інформацією Radio Okapi, нападники звинуватили медпрацівників у забрудненні джерел води та поширенні вірусу Ебола. Всесвітня організація охорони здоров’я засудила напад.

Реакція ВООЗ

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що медичні працівники мають виконувати свої обов’язки безпечно та гідно, а персонал сфери охорони здоров’я повинен бути захищений. ВООЗ висловила співчуття родині та колегам загиблої медсестри й побажала швидкого одужання пораненому працівнику.

Подібні інциденти в країні вже фіксували раніше. Минулого місяця політика побили до смерті після того, як він закликав до заходів проти поширення Еболи. У серпні Червоний Хрест повідомляв про поранення волонтерів і підпал автомобіля швидкої допомоги під час 11 насильницьких інцидентів упродовж перших 100 днів після оголошення спалаху.

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Обмеження в Уганді

На тлі ризику поширення вірусу Уганда заборонила всі необов’язкові поїздки до Демократичної Республіки Конго та з неї. Перетинати кордон із ДР Конго до Уганди дозволили лише необхідним для роботи мандрівникам, зокрема працівникам гуманітарних організацій, водіям вантажівок і персоналу служб безпеки, за умови суворого медичного контролю.

Громадяни Уганди, які повертаються з ДР Конго, мають пройти 21-денний карантин власним коштом. Також усі мандрівники, що прибувають до країни, повинні заповнювати форми для відстеження контактів. Уганда наголошує, що з серпня в країні не повідомляли про випадки Еболи.

Випадки в Кенії та Нігерії

Цього місяця Кенія та Нігерія повідомили про перші випадки Еболи, пов’язані з нинішнім спалахом у ДР Конго. У Кенії семеро людей із позитивними тестами перебували у стабільному стані, а 98 контактних осіб залишалися під медичним наглядом. Від початку спалаху в травні в ДР Конго інфікувалися майже 10 тисяч людей, понад 4 800 померли.

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