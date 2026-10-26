На северо-востоке Демократической Республики Конго медсестра погибла, еще один медицинский работник получил тяжелые ранения в результате нападения во время реагирования на сообщение об Эболе. Как сообщает BBC News, по данным поддерживаемой ООН радиостанции Radio Okapi, на двух медиков напали местные молодые люди.

По информации Radio Okapi, нападавшие обвинили медработников в загрязнении источников воды и распространении вируса Эбола. Всемирная организация здравоохранения осудила нападение.

Реакция ВОЗ

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что медицинские работники должны иметь возможность выполнять свои обязанности безопасно и достойно, а персонал сферы здравоохранения должен быть защищен. ВОЗ выразила соболезнования семье и коллегам погибшей медсестры и пожелала скорейшего выздоровления раненому работнику.

Подобные инциденты в стране уже фиксировались ранее. В прошлом месяце политика забили до смерти после того, как он призвал к мерам против распространения Эболы. В августе Красный Крест сообщал о ранениях волонтеров и поджоге автомобиля скорой помощи во время 11 насильственных инцидентов в течение первых 100 дней после объявления вспышки.

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Ограничения в Уганде

На фоне риска распространения вируса Уганда запретила все необязательные поездки в Демократическую Республику Конго и из нее. Пересекать границу из ДР Конго в Уганду разрешено только путешественникам, чьи поездки необходимы для работы, в том числе сотрудникам гуманитарных организаций, водителям грузовиков и персоналу служб безопасности, при условии строгого медицинского контроля.

Граждане Уганды, возвращающиеся из ДР Конго, должны пройти 21-дневный карантин за свой счет. Все прибывающие в страну путешественники также должны заполнять формы для отслеживания контактов. Уганда подчеркивает, что с августа в стране не сообщалось о случаях Эболы.

Случаи в Кении и Нигерии

В этом месяце Кения и Нигерия сообщили о первых случаях Эболы, связанных с нынешней вспышкой в ДР Конго. В Кении семь человек с положительными тестами находились в стабильном состоянии, а 98 контактных лиц оставались под медицинским наблюдением. С начала вспышки в мае в ДР Конго заразились почти 10 тысяч человек, более 4 800 умерли.

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