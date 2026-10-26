在刚果民主共和国东北部，一名护士在应对埃博拉报告时遭袭身亡，另一名卫生工作者受重伤。据BBC News报道，联合国支持的Radio Okapi电台称，两名医护人员遭到当地年轻人的袭击。

据Radio Okapi报道，袭击者指控卫生工作者污染水源并传播埃博拉病毒。世界卫生组织谴责了这起袭击。

世卫组织的回应

世卫组织总干事谭德塞表示，卫生工作者必须能够安全且有尊严地履行职责，医疗卫生人员应受到保护。世卫组织向遇害护士的家人和同事表示慰问，并祝愿受伤工作者早日康复。

该国此前也曾发生类似事件。上个月，一名政治人士因呼吁采取措施应对埃博拉传播而被殴打致死。8月，红十字会报告称，在宣布疫情暴发后的前100天内发生的11起暴力事件中，志愿者受伤，一辆救护车被纵火焚烧。

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乌干达的限制措施

鉴于病毒传播风险，乌干达禁止所有前往刚果民主共和国及从该国返回的非必要旅行。只有因工作需要出行者，包括人道主义组织工作人员、卡车司机和安保人员，才获准从刚果民主共和国越境进入乌干达，但须接受严格的医疗检查。

从刚果民主共和国返回的乌干达公民必须自费进行21天隔离。所有抵达该国的旅客还必须填写接触者追踪表格。乌干达强调，自8月以来，该国未报告埃博拉病例。

肯尼亚和尼日利亚的病例

本月，肯尼亚和尼日利亚报告了首批与刚果民主共和国当前疫情暴发有关的埃博拉病例。在肯尼亚，7名检测呈阳性者情况稳定，98名接触者仍在接受医学观察。自5月疫情暴发以来，刚果民主共和国已有近1万人感染，超过4,800人死亡。

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