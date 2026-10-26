Belgia odroczyła zakaz palenia na tarasach — Politico Europe

Federalny rząd Belgii odroczył planowany na 1 stycznia 2027 roku zakaz palenia na otwartych tarasach kawiarni i restauracji. Inicjatorem ograniczenia jako środka w dziedzinie zdrowia publicznego był minister zdrowia, socjaldemokrata Frank Vandenbroucke.

Uwagi Rady Stanu

Jak informuje Politico Europe, belgijska Rada Stanu, najwyższy sąd administracyjny w kraju, poprosiła o skorygowanie niektórych przepisów. Gabinet Vandenbroucke’a oświadczył, że pracuje nad tymi zmianami.

Wprowadzenie zakazu wcześniej wywołało niezadowolenie w belgijskim sektorze hotelarsko-gastronomicznym. W oświadczeniu gabinetu ministra zaznaczono, że odroczenie da lokalom wystarczająco dużo czasu na dostosowanie się do nowych zasad.

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Środki antytytoniowe

W ubiegłym roku Belgia wprowadziła szereg ograniczeń antytytoniowych, w tym ograniczenia palenia w palarniach na lotniskach oraz zakaz aromatyzowanych e-papierosów. Środki te mają pomóc krajowi osiągnąć cel stworzenia pokolenia wolnego od palenia do 2040 roku.

Według Belgijskiej Fundacji Walki z Rakiem pali prawie jedna czwarta mieszkańców kraju, a 19% robi to codziennie. Czas trwania odroczenia zakazu nie został jeszcze określony. Po opublikowaniu poprawek Rady Stanu muszą one jeszcze zostać zatwierdzone przez parlament krajowy.

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