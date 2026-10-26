Бельгия отложила запрет на курение на террасах — Politico Europe

Федеральное правительство Бельгии отложило запланированный на 1 января 2027 года запрет на курение на открытых террасах кафе и ресторанов. Инициатором ограничения как меры в сфере общественного здравоохранения был министр здравоохранения, социал-демократ Франк Ванденбруке.

Замечания Государственного совета

Как сообщает Politico Europe, Государственный совет Бельгии, высший административный суд страны, попросил скорректировать отдельные положения. В кабинете Ванденбруке заявили, что работают над этими изменениями.

Введение запрета ранее вызвало недовольство в бельгийском секторе гостеприимства. В заявлении кабинета министра отметили, что отсрочка даст заведениям достаточно времени для адаптации к новым правилам.

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Антитабачные меры

В прошлом году Бельгия ввела ряд антитабачных ограничений, в том числе ограничения на курение в курительных комнатах аэропортов и запрет ароматизированных вейпов. Эти меры должны помочь стране достичь цели по созданию поколения без курения к 2040 году.

По данным Бельгийского фонда борьбы с раком, курит почти четверть населения страны, а 19% делают это ежедневно. Продолжительность отсрочки запрета пока не определена. После публикации поправок Государственного совета их еще должен одобрить национальный парламент.

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