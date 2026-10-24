澳大利亚霍巴特的奇格韦尔社区花园为失智症人士及其照护者开展园艺项目。参与者每周花数小时进行简单的园艺活动、在菜畦之间散步、观鸟，或只是待在户外，澳大利亚广播公司新闻报道。

园艺与交流

彼得·马洛尼是参与者和志愿者之一，他患有失智症。他与妻子马德琳一起前往花园。他表示，该项目帮助他将注意力从已经失去的事物转向当下拥有的事物，并更加珍视周围的自然环境。

马德琳·马洛尼说，她注意到丈夫发生了变化：他开始更加关注周围的世界，也感到满足。她还表示，参与该项目有助于缓解这对夫妇因诊断而产生的焦虑。

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研究对失智症人士友好的空间

该项目由塔斯马尼亚大学维金失智症研究与教育中心开展，属于由塔斯马尼亚初级卫生机构资助的Venture Out Living Lab项目的一部分。奇格韦尔花园的项目由Conservation Volunteers Australia共同设计并实施。

奇格韦尔花园是塔斯马尼亚州南部四个此类场地之一，也是唯一设有专门面向失智症人士园艺项目的场地。其他地点提供适合他们参与的活动，包括自主散步和户外艺术活动。塔斯马尼亚大学桑迪湾校区还在建设另一处场地。

项目负责人波琳·马什指出，该倡议旨在让户外空间对失智症人士更加友好。临床心理学家卡桑德拉·汤姆森补充说，待在户外可以让参与者获得目标感、能力感，并有机会在没有压力的情况下交流。奇格韦尔场地的资金支持将持续至2027年6月。

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