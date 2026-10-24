В Хобарте в Австралии для людей с деменцией и тех, кто о них заботится, проводится садоводческая программа в общественном саду Чигвелл. Участники несколько часов в неделю занимаются несложным садоводством, гуляют между грядками, наблюдают за птицами или просто проводят время на открытом воздухе, сообщает ABC News Australia.

Садоводство и общение

Одним из участников и волонтёров стал Питер Мэлоуни, который живёт с деменцией. Он посещает сад вместе с женой Мадлен. По его словам, программа помогла ему переключить внимание с того, что было утрачено, на то, что есть сейчас, и больше ценить природу вокруг.

Мадлен Мэлоуни сказала, что заметила изменения в муже: он стал больше обращать внимание на окружающий мир и чувствует себя довольным. Также, по её словам, участие в программе помогло ослабить тревогу супругов, связанную с диагнозом.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Исследование пространств, дружественных людям с деменцией

Программу проводит Центр исследований и образования по деменции Виккинга Университета Тасмании в рамках проекта Venture Out Living Lab, который финансирует Primary Health Tasmania. Программа в саду Чигвелл была совместно разработана и проводится организацией Conservation Volunteers Australia.

Сад в Чигвелле является одной из четырёх таких площадок на юге штата Тасмания и единственной, где действует отдельная садоводческая программа для людей с деменцией. Другие локации предлагают инклюзивные для них активности, в том числе самостоятельные прогулки и художественные занятия на природе. Ещё одну площадку строят в кампусе Университета Тасмании в Сэнди-Бей.

Руководительница проекта Полин Марш отметила, что инициатива должна сделать открытые пространства более дружелюбными для людей с деменцией. Клинический психолог Кассандра Томсон добавила, что пребывание на улице может давать участникам чувство цели, способности действовать и возможность общаться без давления. Финансирование площадки в Чигвелле рассчитано до июня 2027 года.

Читай нас в