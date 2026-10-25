В Южной Корее 49,9% участников опроса сообщили о длительной усталости в течение предыдущего месяца, несмотря на достаточный отдых. Средняя продолжительность ночного сна среди респондентов составила 6,3 часа против 6,5 часа в 2024 году, сообщает Korea Herald со ссылкой на отчет KB Financial Group.

Сон среди главных приоритетов

Доля опрошенных, которые спят не менее семи часов за ночь, сократилась на 8,8 процентного пункта — до 41,6%. В то же время 39,5% респондентов назвали достаточный сон желаемым способом восстановить психологическое благополучие.

Среди людей, недовольных качеством сна, 45,9% назвали главной помехой использование смартфона непосредственно перед сном.

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Стресс и психологическое благополучие

Сон занял первое место среди приоритетов в сфере здоровья: его выбрали 54% участников исследования, что на 5,6 процентного пункта больше, чем в 2024 году. Управление стрессом стало вторым приоритетом — 51,9%, или на 5,3 процентного пункта больше, чем два года назад.

Психологическое благополучие важной составляющей здоровья считают 90,7% опрошенных, однако активно заботятся о нем 35,7%. Лишь 26,3% респондентов указали, что занимались деятельностью, специально направленной на эмоциональное благополучие. Еще 34,8% назвали эмоциональное облегчение мотивацией для занятий спортом; этот показатель вырос на 13,3 процентного пункта за два года.

Отчет основан на опросе 2 тыс. человек, проведенном с 21 июля по 5 августа 2026 года, а также на фокус-групповых интервью 10–12 августа.

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