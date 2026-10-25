W Korei Południowej 49,9% uczestników badania zgłosiło długotrwałe zmęczenie w poprzednim miesiącu, mimo wystarczającego odpoczynku. Średnia długość nocnego snu wśród respondentów wyniosła 6,3 godziny wobec 6,5 godziny w 2024 roku, podaje Korea Herald, powołując się na raport KB Financial Group.

Sen wśród głównych priorytetów

Odsetek ankietowanych śpiących co najmniej siedem godzin na dobę spadł o 8,8 punktu procentowego, do 41,6%. Jednocześnie 39,5% respondentów wskazało odpowiednią ilość snu jako pożądany sposób na odzyskanie dobrostanu psychicznego.

Wśród osób niezadowolonych z jakości snu 45,9% wskazało korzystanie ze smartfona bezpośrednio przed snem jako główną przeszkodę.

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Stres i dobrostan psychiczny

Sen zajął pierwsze miejsce wśród priorytetów zdrowotnych: wybrało go 54% uczestników badania, o 5,6 punktu procentowego więcej niż w 2024 roku. Zarządzanie stresem stało się drugim priorytetem — 51,9%, czyli o 5,3 punktu procentowego więcej niż dwa lata temu.

Dobrostan psychiczny za ważny element zdrowia uważa 90,7% ankietowanych, jednak aktywnie dba o niego 35,7%. Tylko 26,3% respondentów wskazało, że uczestniczyło w działaniach ukierunkowanych specjalnie na dobrostan emocjonalny. Kolejne 34,8% wskazało ulgę emocjonalną jako motywację do uprawiania sportu; wskaźnik ten wzrósł o 13,3 punktu procentowego w ciągu dwóch lat.

Raport opiera się na badaniu 2 tys. osób przeprowadzonym od 21 lipca do 5 sierpnia 2026 roku, a także na wywiadach z grupami fokusowymi przeprowadzonych 10–12 sierpnia.

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