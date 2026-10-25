近半数韩国受访者称持续感到疲劳——《韩国先驱报》

在韩国，49.9%的调查参与者表示，尽管获得了充足休息，他们在过去一个月里仍持续感到疲劳。受访者的平均夜间睡眠时长为6.3小时，低于2024年的6.5小时，《韩国先驱报》报道，并援引KB金融集团的一份报告。

睡眠位列主要优先事项之中

每晚睡眠至少七小时的受访者比例下降了8.8个百分点，至41.6%。与此同时，39.5%的受访者将充足睡眠列为恢复心理健康的理想方式。

在对睡眠质量不满意的人群中，45.9%将睡前立即使用智能手机视为主要障碍。

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压力与心理健康

睡眠在健康优先事项中位居第一：54%的研究参与者选择了它，比2024年高出5.6个百分点。压力管理成为第二优先事项，占51.9%，即比两年前高出5.3个百分点。

90.7%的受访者认为心理健康是健康的重要组成部分，但积极关注心理健康的仅占35.7%。只有26.3%的受访者表示，他们参与过专门旨在改善情绪健康的活动。另有34.8%的人将情绪缓解列为运动的动机；这一比例在两年内上升了13.3个百分点。

该报告基于2026年7月21日至8月5日对2,000人开展的调查，以及8月10日至12日进行的焦点小组访谈。

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