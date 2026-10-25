В ЮАР определили 36 больниц для приема пациентов с подозрением на Эболу. Министр здравоохранения Аарон Мотсоаледи сообщил об этом решении в июле 2026 года: в сеть вошли 24 государственных и 12 частных медучреждений. По состоянию на 24 октября 2026 года The Rio Times не обнаружило публичных сообщений о подтвержденных случаях Эболы в стране.

Подготовка больниц и контроль на границах

Больницы должны принимать и изолировать пациентов с подозрением на инфекцию, чтобы не допускать их в обычные больничные отделения. Национальный институт инфекционных заболеваний ЮАР (NICD), являющийся лабораторией общественного здравоохранения страны, находится в состоянии повышенной готовности и готовится безопасно тестировать подозрительные случаи.

Сотрудники портового санитарного контроля проверяют путешественников из стран, где зафиксирована вспышка, на наличие симптомов и при необходимости направляют их на медицинское обследование. Их передали из Министерства здравоохранения в Управление пограничного контроля ЮАР. В источнике это названо целевым санитарным контролем, а не запретом на поездки.

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Вспышка в Центральной Африке и правила США

Согласно данным, приведенным The Rio Times со ссылкой на Contagion Live, вспышка в Демократической Республике Конго вызвана штаммом вируса Бундибугио. По состоянию на 4 октября 2026 года там сообщали о более чем 8600 подтвержденных случаях и 4148 смертях. Кения 6 октября подтвердила завезенный случай, став на тот момент четвертой страной с таким случаем в рамках этой вспышки.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Для штамма Бундибугио нет одобренной вакцины или специфического лечения, поэтому помощь предусматривает изоляцию и поддерживающее лечение.

ЮАР не входит в список стран, для которых США ввели ограничения из-за Эболы. С 23:59 по восточному времени США 3 ноября 2026 года все пассажиры международных рейсов в Соединенные Штаты должны подписывать декларацию о том, что в течение предыдущих 21 дня не находились в Демократической Республике Конго. Пересадка в Йоханнесбурге сама по себе не является основанием для американских ограничений на въезд.

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