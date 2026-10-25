W RPA wyznaczono 36 szpitali do przyjmowania pacjentów z podejrzeniem Eboli. Minister zdrowia Aaron Motsoaledi poinformował o tej decyzji w lipcu 2026 roku: do sieci włączono 24 publiczne i 12 prywatnych placówek medycznych. Według stanu na 24 października 2026 roku The Rio Times nie znalazł publicznych informacji o potwierdzonych przypadkach Eboli w kraju.

Przygotowanie szpitali i kontrole na granicach

Szpitale mają przyjmować i izolować pacjentów z podejrzeniem zakażenia, aby nie dopuścić ich na zwykłe oddziały szpitalne. Narodowy Instytut Chorób Zakaźnych RPA (NICD), będący laboratorium zdrowia publicznego kraju, znajduje się w stanie podwyższonej gotowości i przygotowuje się do bezpiecznego badania podejrzanych przypadków.

Pracownicy portowej kontroli zdrowotnej sprawdzają podróżnych z krajów, w których odnotowano ognisko, pod kątem objawów i w razie potrzeby kierują ich na badanie lekarskie. Zostali oni przeniesieni z Ministerstwa Zdrowia do Południowoafrykańskiego Urzędu Zarządzania Granicami. Źródło określa to jako ukierunkowaną kontrolę sanitarną, a nie zakaz podróży.

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Ognisko w Afryce Środkowej i zasady USA

Według danych przytoczonych przez The Rio Times za Contagion Live, ognisko w Demokratycznej Republice Konga wywołuje szczep wirusa Bundibugyo. Według stanu na 4 października 2026 roku zgłoszono tam ponad 8600 potwierdzonych przypadków i 4148 zgonów. Kenia 6 października potwierdziła przypadek zawleczony, stając się wówczas czwartym krajem z takim przypadkiem w ramach tego ogniska.

Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła ognisko stanem zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym. Dla szczepu Bundibugyo nie ma zatwierdzonej szczepionki ani swoistego leczenia, dlatego pomoc obejmuje izolację i leczenie wspomagające.

RPA nie znajduje się na liście krajów, wobec których Stany Zjednoczone wprowadziły ograniczenia z powodu Eboli. Od godziny 23:59 czasu wschodniego USA 3 listopada 2026 roku wszyscy pasażerowie lotów międzynarodowych do Stanów Zjednoczonych muszą podpisać oświadczenie, że w ciągu poprzednich 21 dni nie przebywali w Demokratycznej Republice Konga. Sama przesiadka w Johannesburgu nie stanowi podstawy do amerykańskich ograniczeń wjazdu.

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