南非指定了36家医院接收疑似感染埃博拉的患者。卫生部长阿伦·莫措阿莱迪于2026年7月宣布这一决定：该网络包括24家公立医疗机构和12家私立医疗机构。截至2026年10月24日，The Rio Times未发现该国有确诊埃博拉病例的公开报告。

医院准备工作和边境管控

这些医院应接收并隔离疑似感染患者，以防止他们进入普通医院病区。作为该国公共卫生实验室的南非国家传染病研究所（NICD）处于高度戒备状态，并正准备安全检测疑似病例。

港口卫生检查人员对来自已报告暴发国家的旅客进行症状筛查，并在必要时将其转介接受医疗检查。他们已从卫生部移交至南非边境管理局。消息来源将此称为有针对性的卫生管控，而非旅行禁令。

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中非暴发疫情与美国规定

据The Rio Times援引Contagion Live的数据，刚果民主共和国的疫情由本迪布焦病毒株引发。截至2026年10月4日，当地报告了超过8600例确诊病例和4148例死亡。肯尼亚于10月6日确认了一例输入性病例，成为当时本次疫情中第四个出现此类病例的国家。

世界卫生组织宣布此次疫情构成国际关注的突发公共卫生事件。本迪布焦病毒株尚无获批疫苗或特异性治疗方法，因此救治包括隔离和支持性治疗。

南非不在美国因埃博拉实施限制的国家名单中。自2026年11月3日美国东部时间23时59分起，所有搭乘国际航班前往美国的乘客都必须签署声明，确认自己在此前21天内未到过刚果民主共和国。仅在约翰内斯堡转机本身并不是美国入境限制的依据。

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