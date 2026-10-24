Лейбористская партия австралийского штата Виктория объявила предвыборный план стоимостью 1,5 млрд долларов, предусматривающий расширение двенадцати отделений неотложной помощи в больницах. В случае переизбрания правительство обещает сократить время ожидания пациентов в этих отделениях.

Расширение отделений и новые койки

Как сообщает ABC News, лейбористы планируют увеличить пропускную способность отделений неотложной помощи на 25%. Партия заявила, что это может сократить время ожидания до 20% в пяти больницах Мельбурна, в частности Alfred, Austin и Royal Children’s, а также в региональных медучреждениях, включая больницы в Бендиго и Балларате.

План также предусматривает наем 1 500 медицинских работников, 750 из которых должны быть медсестрами, и введение еще 150 больничных коек. Правительство штата сообщило, что большинство новых коек должны открыть в следующем году. Премьер штата Бен Кэрролл не назвал сроков полного выполнения программы.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Конкуренция программ перед выборами

Здравоохранение стало одной из главных тем кампании перед выборами в штате Виктория, запланированными на ноябрь. Либеральная оппозиция ранее представила план на 1,3 млрд долларов, предусматривающий сокращение очередей на плановые операции благодаря доступу пациентов государственной системы к частным больницам.

Коалиция также пообещала создать или расширить десять больничных «залов выписки», чтобы высвободить койки, сократить ожидание в отделениях неотложной помощи и уменьшить задержки машин скорой помощи. Лидер оппозиции Джесс Уилсон отдельно заявляла о намерении финансировать 25 тыс. дополнительных плановых операций ежегодно через частные больницы.

Читай нас в