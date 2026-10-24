Australijska Partia Pracy w stanie Wiktoria ogłosiła przedwyborczy plan o wartości 1,5 mld dolarów, przewidujący rozbudowę dwunastu szpitalnych oddziałów ratunkowych. W przypadku ponownego wyboru rząd obiecuje skrócić czas oczekiwania pacjentów na tych oddziałach.

Rozbudowa oddziałów i nowe łóżka

Jak informuje ABC News, Partia Pracy planuje zwiększyć przepustowość oddziałów ratunkowych o 25%. Partia oświadczyła, że może to skrócić czas oczekiwania nawet o 20% w pięciu szpitalach w Melbourne, w tym Alfred, Austin i Royal Children’s, a także w regionalnych placówkach medycznych, w tym szpitalach w Bendigo i Ballarat.

Plan przewiduje również zatrudnienie 1 500 pracowników ochrony zdrowia, z których 750 ma być pielęgniarkami i pielęgniarzami, oraz uruchomienie dodatkowych 150 łóżek szpitalnych. Rząd stanowy poinformował, że większość nowych łóżek ma zostać otwarta w przyszłym roku. Premier stanu Ben Carroll nie podał terminów pełnej realizacji programu.

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Konkurencja programów przed wyborami

Opieka zdrowotna stała się jednym z głównych tematów kampanii przed wyborami stanowymi w Wiktorii, zaplanowanymi na listopad. Liberalna opozycja wcześniej przedstawiła plan o wartości 1,3 mld dolarów, przewidujący skrócenie kolejek do planowych operacji dzięki dostępowi pacjentów systemu publicznego do prywatnych szpitali.

Koalicja obiecała również utworzyć lub rozbudować dziesięć szpitalnych „sal wypisowych”, aby zwolnić łóżka, skrócić czas oczekiwania na oddziałach ratunkowych oraz zmniejszyć opóźnienia karetek pogotowia. Liderka opozycji Jess Wilson osobno oświadczyła, że zamierza finansować 25 tys. dodatkowych planowych operacji rocznie za pośrednictwem prywatnych szpitali.

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