维多利亚州工党公布15亿澳元医院计划——澳大利亚ABC新闻

澳大利亚维多利亚州工党宣布了一项价值15亿澳元的竞选计划，计划扩建12家医院的急诊科。如果再次当选，政府承诺将缩短这些科室患者的等待时间。

扩建急诊科并增加病床

据澳大利亚ABC新闻报道，工党计划将急诊科接诊能力提高25%。该党表示，这可能使墨尔本五家医院的等待时间最多缩短20%，其中包括Alfred、Austin和Royal Children’s医院，以及包括本迪戈和巴拉瑞特医院在内的地区医疗机构。

该计划还规定招聘1,500名医疗工作者，其中750人应为护士，并新增150张医院病床。州政府表示，大部分新增病床预计将于明年启用。州长本·卡罗尔没有说明该计划全面实施的时间表。

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选举前的方案竞争

医疗保健已成为定于11月举行的维多利亚州选举前竞选活动的主要议题之一。自由党反对派此前公布了一项价值13亿澳元的计划，拟通过让公立系统患者进入私立医院来缩短择期手术等候名单。

联盟党还承诺设立或扩建10个医院“出院休息室”，以腾出病床、缩短急诊科等待时间并减少救护车延误。反对党领袖杰斯·威尔逊另行表示，计划通过私立医院每年资助2.5万例额外的择期手术。

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