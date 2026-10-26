在美国，美国心脏协会、美国儿科学会、美国妇产科医师学会和母胎医学学会提出了一套联合的四个生命阶段框架，用于预防、发现和治疗女孩及女性的心血管疾病。三篇材料发表于《Circulation》期刊，News-Medical报道。

作者建议从整个生命历程看待心脏健康，而不只是在就诊心脏科医生时关注。按照他们的观点，女性医疗服务往往分散在不同医学专科之间，尽管月经周期、妊娠、围绝经期和绝经期都会影响心血管风险。

生命的四个阶段

第一阶段是初潮前后期，即初次月经前后的时期，大约为8岁至15岁。第二阶段是规律排卵和激素周期阶段，大约从15岁至44岁。第三阶段涵盖围绝经期，通常出现在45岁至51岁；第四阶段是绝经后期，从最后一次月经后12个月开始，主要在51岁之后。

作者将妊娠单独列为可能发生在生命不同阶段的事件，它可作为一项生物学“压力测试”，以发现此前未被注意到的心血管风险。在新模型框架内，建议综合考虑心血管、激素和情绪健康。

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妊娠期间及之后的风险

相关出版物指出，月经过多或月经不规律可能是心血管风险的早期标志。在围绝经期，胆固醇水平和代谢健康的变化也可能提示心血管疾病风险升高。

作者将妊娠并发症列为与较高心血管风险相关的因素，包括高血压、子痫前期、妊娠糖尿病、早产、出生时体重相对于胎龄偏低，以及死胎。根据所引数据，患有与高血压相关妊娠并发症的美国女性中，仅约60%在分娩后六个月内获得针对血压升高的后续医疗服务。

对医疗卫生系统的建议

心血管疾病，包括心脏病和卒中，仍是美国女性的首要死因：每年夺走超过40万人的生命。同时，只有41%的女性将其视为自己健康面临的主要威胁。

这些医学协会还呼吁建立由女性心血管健康综合卓越中心构成的国家基础设施。该体系应以跨学科医疗服务、专业教育、研究以及与社区互动为基础。

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