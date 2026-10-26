В США растет число случаев колоректального рака среди детей, подростков и молодых людей, хотя это заболевание в таких возрастных группах по-прежнему встречается редко. Как сообщает Live Science, среди детей в возрасте 10–14 лет показатель диагностирования вырос с одного случая на миллион в 1999 году до шести на миллион в 2020 году. Среди подростков 15–19 лет он увеличился с трех до 13 случаев на миллион.

Чаще выявляют на поздних стадиях

Исследовательница в области детской хирургии Эрика Арнольд представила на ежегодной встрече Американской академии педиатрии анализ данных 84 пациентов в возрасте до 21 года, которым диагноз был поставлен в 2012–2023 годах. Медианный возраст на момент диагностики составил 16 лет, а медианная продолжительность симптомов до постановки диагноза — 12 недель. При этом эта выборка не была репрезентативной для всех США.

У 80% участников рак выявили на III или IV стадии, когда заболевание уже распространилось на близлежащие ткани и лимфатические узлы либо на отдаленные органы. Для пациентов с колоректальным раком всех возрастных групп доля диагнозов на III–IV стадиях составляет 60%, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США. Примерно треть молодых пациентов в исследовании также имела клеточные маркеры особенно агрессивного рака.

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Причины роста остаются неясными

Лишь около 20% участников исследования имели близкого родственника с колоректальным раком. Исследователи изучают возможную роль кишечного микробиома — совокупности бактерий и других микроорганизмов в кишечнике. Среди факторов, которые могут быть связаны с повышенным риском, рассматривают ультраобработанные продукты, применение антибиотиков в детстве, стресс, низкий уровень физической активности и воздействие окружающей среды, однако окончательная причина роста заболеваемости не установлена.

Среди 84 пациентов 75% сообщали о боли в спине или животе до диагностики, 45% — об изменениях стула, 43% — о необъяснимой потере веса, а 38% — о кровотечении из прямой кишки. Специалисты подчеркивают, что боль в животе и расстройства пищеварения у детей в большинстве случаев не связаны с раком, однако симптомы, которые не проходят или усиливаются, а также потеря веса или кровь в стуле требуют медицинского обследования.

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