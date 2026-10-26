W Stanach Zjednoczonych rośnie liczba przypadków raka jelita grubego wśród dzieci, nastolatków i młodych ludzi, choć choroba ta nadal występuje rzadko w tych grupach wiekowych. Jak podaje Live Science, wśród dzieci w wieku 10–14 lat wskaźnik diagnoz wzrósł z jednego przypadku na milion w 1999 roku do sześciu na milion w 2020 roku. Wśród nastolatków w wieku 15–19 lat zwiększył się z trzech do 13 przypadków na milion.

Częściej wykrywany w późnych stadiach

Badaczka chirurgii dziecięcej Erica Arnold zaprezentowała na dorocznym spotkaniu Amerykańskiej Akademii Pediatrii analizę danych 84 pacjentów w wieku poniżej 21 lat, u których diagnozę postawiono w latach 2012–2023. Mediana wieku w chwili diagnozy wynosiła 16 lat, a mediana czasu trwania objawów przed diagnozą — 12 tygodni. Jednocześnie ta próba nie była reprezentatywna dla całych Stanów Zjednoczonych.

U 80% uczestników raka wykryto w stadium III lub IV, gdy choroba rozprzestrzeniła się już na pobliskie tkanki i węzły chłonne albo na odległe narządy. Według amerykańskich Centrów Kontroli i Prewencji Chorób wśród pacjentów z rakiem jelita grubego we wszystkich grupach wiekowych odsetek diagnoz w stadiach III–IV wynosi 60%. Około jedna trzecia młodych pacjentów w badaniu miała również markery komórkowe szczególnie agresywnego nowotworu.

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Przyczyny wzrostu pozostają niejasne

Tylko około 20% uczestników badania miało bliskiego krewnego z rakiem jelita grubego. Naukowcy badają możliwą rolę mikrobiomu jelitowego — zbioru bakterii i innych mikroorganizmów w jelitach. Wśród czynników, które mogą wiązać się ze zwiększonym ryzykiem, rozważa się żywność ultraprzetworzoną, stosowanie antybiotyków w dzieciństwie, stres, niski poziom aktywności fizycznej oraz wpływ środowiska, jednak ostateczna przyczyna wzrostu zachorowalności nie została ustalona.

Wśród 84 pacjentów 75% zgłaszało ból pleców lub brzucha przed diagnozą, 45% — zmiany w wypróżnieniach, 43% — niewyjaśnioną utratę masy ciała, a 38% — krwawienie z odbytnicy. Specjaliści podkreślają, że ból brzucha i zaburzenia trawienia u dzieci w większości przypadków nie są związane z rakiem, jednak objawy, które nie ustępują lub się nasilają, a także utrata masy ciała czy krew w stolcu wymagają badania lekarskiego.

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