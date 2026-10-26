美国儿童、青少年和年轻人中的结直肠癌病例数量正在增加，尽管这种疾病在这些年龄组中仍然罕见。根据Live Science的报道，在10至14岁儿童中，诊断率从1999年的每百万人1例上升至2020年的每百万人6例。在15至19岁的青少年中，这一数字从每百万人3例增至13例。

更常在晚期被发现

儿科外科研究人员埃丽卡·阿诺德在美国儿科学会年会上 ներկայաց了对84名21岁以下患者数据的分析，这些患者于2012年至2023年间被确诊。确诊时的中位年龄为16岁，而确诊前症状持续时间的中位数为12周。同时，这一样本并不代表整个美国。

80%的参与者在癌症已扩散至邻近组织和淋巴结或远处器官的III期或IV期被发现患病。根据美国疾病控制与预防中心的数据，在所有年龄组的结直肠癌患者中，III至IV期确诊病例占60%。研究中约三分之一的年轻患者还具有特别侵袭性癌症的细胞标志物。

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增长原因仍不明确

仅约20%的研究参与者有患结直肠癌的近亲属。研究人员正在研究肠道微生物组可能发挥的作用，即肠道中细菌和其他微生物的集合。可能与风险升高有关的因素包括超加工食品、儿童时期使用抗生素、压力、身体活动水平低以及环境暴露，但发病率上升的最终原因尚未确定。

在84名患者中，75%在确诊前报告背部或腹部疼痛，45%报告排便变化，43%报告不明原因的体重减轻，38%报告直肠出血。专家强调，儿童腹痛和消化系统紊乱在大多数情况下与癌症无关，但持续不缓解或加重的症状，以及体重减轻或粪便带血，需要接受医学检查。

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