Учёные из Chongqing General Hospital и Chongqing University в Китае выяснили, что длительное воздействие вязкой жидкости может сделать клетки глиобластомы меньшими, более гибкими и более способными проникать через узкие пространства. Опыты проводили на двух линиях клеток человеческой глиобластомы — U-251 и LN-229, сообщает ScienceDaily.

Среда на краю опухоли

Глиобластома является одной из самых опасных форм рака мозга. По данным исследователей, жидкость на периферии опухоли, где она продвигается в здоровую ткань, примерно в восемь раз более вязкая, чем жидкость возле её центральной отмершей ткани. Учёные предполагали, что такое сопротивление должно было лишь замедлять клетки, однако эксперимент показал другой результат.

Для исследования команда создала открытую микрофлюидную платформу с двухслойной мембраной, съёмной крышкой и массивом микроскопических столбиков. Устройство позволяет контролировать начало миграции клеток и наблюдать, как меняется форма их ядер в тесном пространстве. В отличие от закрытых микрофлюидных систем, платформа позволяет непрерывно культивировать клетки до одного месяца.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Изменения сохранялись после эксперимента

Клетки обеих линий в течение месяца выращивали в жидкости с вязкостью 7,1 сП, которая должна была воспроизводить условия на инвазивном краю опухоли. После этого они двигались быстрее и преодолевали большие расстояния, чем контрольные клетки. Во время наблюдений выяснилось, что адаптированные клетки стали меньше и легче деформировались, благодаря чему проходили между микроскопическими столбиками.

В их ядрах также зафиксировали накопление белка YAP, связанного с восприятием механического воздействия. При этом молекулярная реакция двух клеточных линий различалась: в U-251 активировались гены, которые связывают с инвазией рака, в частности CD44, FN1 и MMP9. Клетки LN-229 стали более подвижными и гибкими, но без существенных устойчивых изменений экспрессии генов.

Механическая память клеток

Анализ белков показал, что часть изменений сохранялась даже после возвращения клеток в среду с обычной вязкостью. Авторы работы рассматривают это как проявление механической памяти — способности клеток сохранять последствия предыдущего физического стресса. Результаты, опубликованные в журнале Microsystems & Nanoengineering, требуют дальнейшей проверки того, как лабораторные наблюдения соответствуют процессам в опухолях пациентов.

Читай нас в