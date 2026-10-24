黏稠液体让胶质母细胞瘤细胞更具迁移性——ScienceDaily

中国重庆市总医院和重庆大学的科学家发现，长期暴露于黏稠液体可能使胶质母细胞瘤细胞变得更小、更具柔韧性，并更能穿过狭窄空间。实验在两种人胶质母细胞瘤细胞系U-251和LN-229上进行，ScienceDaily报道。

肿瘤边缘的环境

胶质母细胞瘤是最危险的脑癌类型之一。研究人员称，在肿瘤向健康组织推进的肿瘤外围，液体的黏度约为其中央坏死组织附近液体的八倍。科学家原本认为，这种阻力只会减缓细胞，但实验显示了不同的结果。

为开展研究，团队建立了一个开放式微流控平台，配有双层膜、可拆卸盖板和由微观柱体组成的阵列。该装置可以控制细胞迁移的开始，并观察其细胞核形状如何在狭小空间中变化。与封闭式微流控系统不同，该平台可连续培养细胞长达一个月。

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变化在实验后仍然保留

两种细胞系的细胞均在黏度为7.1 cP的液体中培养一个月，该液体旨在模拟肿瘤侵袭性边缘的条件。之后，它们比对照细胞移动得更快、行进距离更远。观察发现，适应后的细胞变得更小且更容易变形，因此能够穿过微观柱体之间的空隙。

研究人员还在其细胞核中记录到与感知机械作用有关的YAP蛋白积累。与此同时，两种细胞系的分子反应有所不同：在U-251中，与癌症侵袭相关的基因被激活，包括CD44、FN1和MMP9。LN-229细胞变得更具迁移性和柔韧性，但基因表达没有出现显著的持久变化。

细胞的机械记忆

蛋白质分析显示，即使在细胞被重新置于黏度正常的环境后，部分变化仍然保留。研究作者将此视为机械记忆的表现——即细胞保留先前物理压力影响的能力。发表于《Microsystems & Nanoengineering》期刊的结果还需要进一步验证，以确定实验室观察结果与患者肿瘤中的过程如何对应。

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