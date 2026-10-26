W Madrycie w Hiszpanii przedstawiono wyniki randomizowanego badania III fazy, zgodnie z którymi celowana chemioterapia sacituzumab tirumotecan, czyli sac-TMT, zmniejszyła o jedną trzecią ryzyko śmierci wśród pacjentów z zaawansowanym rakiem endometrium. Lek opracowały Merck i chińska firma Kelun-Biotech.

Wyniki badania

Rak endometrium jest częstym nowotworem ginekologicznym. O wynikach badania przedstawionych w poniedziałek poinformował STAT News.

W Chinach sac-TMT został już dopuszczony do stosowania. W badaniach prowadzonych przez Kelun-Biotech w tym kraju lek również wykazał zdolność do wydłużania przeżycia pacjentów z kilkoma rodzajami nowotworów.

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Globalny program Merck

Merck prowadzi 18 globalnych badań III fazy sac-TMT, z których 10 dotyczy nowotworów kobiecych. Firma planuje wykorzystać wyniki do uzyskania zezwoleń na lek w USA, Europie i innych krajach poza Chinami.

Dla Merck lek ten ma duże znaczenie w związku z oczekiwaną utratą ochrony patentowej immunoterapii Keytruda w 2028 roku.

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