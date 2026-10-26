В Мадриде, Испания, представили результаты рандомизированного исследования III фазы, согласно которым таргетная химиотерапия sacituzumab tirumotecan, или sac-TMT, снизила на треть риск смерти среди пациентов с распространенным раком эндометрия. Препарат разработали Merck и китайская компания Kelun-Biotech.

Результаты исследования

Рак эндометрия является распространенным гинекологическим онкологическим заболеванием. О результатах испытания, представленных в понедельник, сообщило STAT News.

В Китае sac-TMT уже одобрен к применению. В исследованиях, которые Kelun-Biotech проводила в стране, препарат также продемонстрировал способность продлевать выживаемость пациентов с несколькими типами рака.

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Глобальная программа Merck

Merck проводит 18 глобальных исследований III фазы sac-TMT, из которых 10 касаются женских онкологических заболеваний. Компания планирует использовать результаты для получения разрешений на препарат в США, Европе и других странах за пределами Китая.

Для Merck этот препарат имеет важное значение в связи с ожидаемой утратой патентной защиты иммунотерапии Keytruda в 2028 году.

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