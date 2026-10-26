W Centrum Medycyny Dziecięcej we Lwowie lekarzom udało się całkowicie przywrócić słuch 13-letniemu Wiktorowi z obwodu wołyńskiego, który stracił go po silnym uderzeniu kolanem w okolice prawego ucha podczas treningu piłki nożnej.

Nie stwierdzono żadnych zewnętrznych obrażeń, jednak chłopiec natychmiast przestał słyszeć na jedno ucho. W miejscu zamieszkania zdiagnozowano u niego ostry ubytek słuchu czuciowo-nerwowego, ale standardowe leczenie nie przyniosło efektów.

Badania za pomocą tomografii komputerowej (TK) i rezonansu magnetycznego (MR) wykazały, że kosteczki słuchowe, kość skroniowa i nerw słuchowy nie uległy uszkodzeniu. Lekarze stwierdzili rzadki uraz – wstrząs ucha wewnętrznego.

W celu leczenia specjaliści zastosowali podanie kortykosteroidów bezpośrednio do jamy bębenkowej. Po kilku zabiegach słuch zaczął wracać, a następnie został całkowicie przywrócony. Wcześniej chłopiec przez prawie miesiąc nie słyszał na prawe ucho.

Źródło: Centrum Medycyny Dziecięcej, szpital „Okhmatdyt” we Lwowie

Chirurdzy klatki piersiowej z Centrum Medycyny Dziecięcej pomogli półtorarocznej dziewczynce z regionu lwowskiego, która od około sześciu miesięcy cierpiała na suchy kaszel, duszności i świszczący oddech.

Przypomnijmy, że we Lwowie lekarze uratowali 77-letniego Stepana Rebca, u którego wykryto niezwykle rzadki nowotwór wątroby o wymiarach 25×17 centymetrów. Z powodu aktywności hormonalnej nowotworu organizm mężczyzny tracił cukier, a sam pacjent z powodu krytycznie niskiego poziomu glukozy zapadł w śpiączkę hipoglikemiczną.

Wcześniej specjaliści ze szpitala dziecięcego św. Mikołaja Pierwszego przy Pierwszym Związku Medycznym we Lwowie przeprowadzili z powodzeniem skomplikowaną operację zachowania nerki u 8-letniego chłopca z regionu Ternopila przy pomocy systemu robotycznego Senhance z wbudowaną sztuczną inteligencją.

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