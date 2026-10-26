在利沃夫州，一名13岁男孩在踢足球时受伤，随后听力得以恢复

在利沃夫儿童医学中心，医生们成功帮助来自沃伦州的13岁男孩维克多完全恢复了听力——此前他在一次足球训练中，右耳部位遭到膝盖的猛烈撞击，导致听力丧失。

虽然没有外伤，但男孩的一侧耳朵却瞬间丧失了听力。他在居住地被诊断为急性感音神经性耳聋，但常规治疗未见成效。

通过CT和MRI检查发现，听小骨、颞骨和听神经均未受损。医生确诊为一种罕见创伤——内耳震荡。

为治疗该病症，专家们采取了将皮质类固醇直接注入鼓室的疗法。经过几次治疗后，听力开始恢复，随后完全恢复。在此之前，这名男孩的右耳已近一个月无法听见声音。

来源：利沃夫“奥赫马特迪特”医院儿童医学中心

儿童医学中心的胸外科医生成功救治了一名来自利沃夫州的1岁半女童，该女童此前约六个月一直饱受干咳、呼吸困难和呼吸粗糙的困扰。

值得一提的是，在利沃夫，医生们成功救治了77岁的斯捷潘·雷布茨，他被诊断出患有尺寸为25×17厘米的极其罕见的肝肿瘤。 由于肿瘤的激素活性，患者体内血糖持续流失，最终因血糖水平危急性降低而陷入低血糖昏迷。

此前，利沃夫第一医疗联合体圣尼古拉儿童医院的专家们利用内置人工智能的Senhance机器人系统，成功为一名来自特尔诺皮尔地区的8岁男童实施了复杂的肾脏保留手术。

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