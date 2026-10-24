W Izraelu Siły Obronne Izraela i Ministerstwo Obrony, według żołnierzy rezerwy, nie nadążają za rosnącym zapotrzebowaniem na pomoc w zakresie zdrowia psychicznego po niemal trzech latach intensywnych walk na kilku frontach. Poinformował o tym The Jerusalem Post.

Rozmówcy gazety twierdzą, że tysiące rezerwistów po długotrwałych rozmieszczeniach bojowych wyjeżdżają za granicę, aby uczestniczyć w specjalistycznych programach i otrzymać leczenie za pośrednictwem prywatnych organizacji non-profit. Jeden z rozmówców podkreślił potrzebę ściślejszej koordynacji wojska z takimi organizacjami, aby zmniejszyć luki w diagnostyce, nadzorze i leczeniu.

Ostrzeżenie przed wzrostem liczby przypadków PTSD

Rezerwiści specjalizujący się w zdrowiu psychicznym ostrzegają przed możliwym znacznym wzrostem liczby przypadków zespołu stresu pourazowego w nadchodzących latach. Według szacunków IDF i Departamentu Rehabilitacji Ministerstwa Obrony PTSD w związku z wojną może rozwinąć się u dziesiątek tysięcy wojskowych, głównie rezerwistów.

Ponad 7 tysięcy wojskowych, z których większość służyła w jednostkach bojowych, zostało już oficjalnie uznanych za osoby z niepełnosprawnością psychiczną związaną ze służbą podczas wojny. Źródła wśród rezerwistów twierdzą, że po zakończeniu służby wiele osób jest zmuszonych samodzielnie przechodzić przez procedury biurokratyczne i szukać dostępnej pomocy.

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Stanowisko armii

IDF oświadczyły, że od początku wojny znacząco rozszerzyły możliwości i jakość systemu pomocy w zakresie zdrowia psychicznego. Wojsko poinformowało o otwarciu nowych klinik w Izraelu, uruchomieniu całodobowej infolinii oraz prowadzeniu ustrukturyzowanych rozmów i odpraw z zespołami i jednostkami po zakończeniu rozmieszczeń operacyjnych.

Klinika Ta'atzumot, która pracuje z czynnymi żołnierzami ze złożonymi stanami klinicznymi, zwiększyła personel i dodała programy terapii zajęciowej, odrębny kierunek dla żołnierzy zawodowych oraz intensywne leczenie ambulatoryjne. Według IDF około 65% pacjentów tej kliniki wraca do służby. Jednocześnie wojsko wyjaśniło, że wskaźnik ten dotyczy wyłącznie pacjentów placówki, a nie wszystkich osób z objawami pourazowymi.

Jednostka Reagowania na Stres Bojowy, która leczy także weteranów i zdemobilizowanych z objawami po doświadczeniach bojowych, przyjęła ponad 5 tysięcy nowych pacjentów i rozszerzyła dostęp do usług na północy i południu kraju. IDF zaznaczyły, że opiekę medyczną dla cywilów zapewniają głównie struktury Ministerstwa Zdrowia, izraelskie kasy chorych oraz Departament Rehabilitacji Ministerstwa Obrony, ponieważ armia co do zasady nie jest prawnie upoważniona do leczenia cywilów.

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